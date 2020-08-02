В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 9:00 – депутаты в Тернополе собираются на внеочередную сессию из-за отнесения города к красной зоне. На сайте городского совета заявили, что со следующей недели учреждения города будут работать в обычном режиме. Американские астронавты с первой в истории человечества частного путешествия на орбиту возвращаются на Землю. Полет выполнила SpaceX.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В последний месяц лета таки разрешили открыть детские лагеря. Правительство сняло табу только для оздоровительных учреждений, расположенных в зеленой и желтой карантинной зоне.

225 нарушений режима прекращения огня от начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе насчитали в ОБСЕ. В частности, 9 – в Донецкой области, и 93 – в Луганской.

Украинские пограничники получили новые штурмовые винтовки. Сейчас на вооружении у них по большей части старые "автоматы Калашникова", поэтому новые UAR-15 со временем должны полностью их заменить.

Леонид Кравчук считает: нужно привлечь к переговорам по Донбассу США и начать диалог с представителями ОРДЛО, если они не связаны с политическим руководством областей.