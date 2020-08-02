У випуску новин за 2 серпня станом на 9:00 – депутати в Тернополі збираються на позачергову сесію через віднесення міста до червоної зони. На сайьі міської ради заявили, що з наступного тижня установи міста працюватимуть у звичному режимі. Американські астронавти з першої в історії людства приватної подорожі на орбіту повертаються на Землю. Політ виконала SpaceX – компанія Ілона Маска.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В останній місяць літа таки дозволили відкрити дитячі табори. Уряд зняв табу лише для оздоровчих закладів, які розташовані в зеленій та жовтій карантинній зоні.

225 порушень режиму припинення вогню від початку всеосяжного перемир'я на Донбасі нарахували в ОБСЄ. Зокрема, 9 – у Донецькій області, та 93 – в Луганській.

Українські прикордонники отримали нові штурмові гвинтівки. Зараз на озброєні в них здебільшого старі "автомати Калашникова", тож нові UAR-15 з часом мають повністю їх замінити.

Леонід Кравчук вважає: потрібно залучити до переговорів по Донбасу США та почати діалог з представниками ОРДЛО, якщо вони не пов'язані з політичним керівництвом областей.