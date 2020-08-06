В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 14:00 – в Херсоне на карантин закрыли городскую клиническую больницу имени Лучанского. В медучреждении обнаружили 9 больных коронавирусом, среди них 6 – это медработники. Во время велогонки "Тур Польши" произошла авария, и как следствие – масштабное столкновение спортсменов. Больше всего пострадал нидерландский спортсмен Фабио Якобсен.

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Владимир Зеленский объяснил, почему Трехстороннюю контактную группу в Минске возглавил именно Леонид Кравчук. По мнению президента, Кравчука уважают во всех регионах Украины, в частности, и на оккупированных территориях.

Офис генпрокурора пытался сорвать операцию НАБУ относительно Окружного административного суда Киева. Журналисты получили запись разговора начальника Департамента Офиса генпрокурора по надзору за Государственным бюро расследований и двух прокуроров, которые назначены руководителями дела "пленок Вовка".

В Госдепартаменте США назвали 5 столпов российской пропаганды. Эксперты ведомства исследовали многочисленные российские ресурсы и опубликовали свои выводы в отчете на 100 страницах.