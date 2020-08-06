У випуску новин за 6 серпня станом на 14:00 – у Херсоні на карантин закрили міську клінічну лікарню імені Лучанського. У медзакладі виявили 9 хворих на коронавірус, серед них 6 – це медпрацівники. Під час велогонки "Тур Польщі" сталась аварія, і як наслідок – масштабне зіткнення спортсменів. Найбільше постраждав нідерландський спортсмен Фабіо Якобсен.

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Новим заступником глави Офісу Президента Андрія Єрмака став один з керівників МВС уряду Миколи Азарова – Олег Татаров. Володимир Зеленський призначив його на цю посаду своїм указом напередодні.

Володимир Зеленський пояснив, чому Тристоронню контактну групу у Мінську очолив саме Леонід Кравчук. На думку президента, Кравчука поважають у всіх регіонах України, зокрема, й на окупованих територіях.

Офіс генпрокурора намагався зірвати операцію НАБУ щодо Окружного адміністративного суду Києва. Журналісти отримали запис розмови начальника Департаменту Офісу генпрокурора з нагляду за Державним бюро розслідувань і двох прокурорів, які призначені керівниками справи "плівок Вовка".

У Держдепартаменті США назвали 5 стовпів російської пропаганди. Експерти відомства дослідили численні російські ресурси і опублікували свої висновки у звіті на 100 сторінках.