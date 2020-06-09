В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 16:00 – в Херсоне от коронавируса выздоровели все пациенты. Об этом сообщают в Херсонском горсовете. Там смертоносный недуг диагностировали у 20 горожан. Залог в один миллион долларов для полицейского, который подозревается в убийстве Джорджа Флойда, определил суд Миннеаполиса.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні пом'якшили карантинні вимоги до ринків. Відтепер дозволено вдвічі збільшити кількість відвідувачів, які одночасно можуть знаходитись на ринку.

Президент Володимир Зеленський хотів заразитись COVID-19, аби на власному прикладі показати людям, що це страшно. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Пожежа в багатоповерхівці у місті Новомосковськ, що на Дніпропетровщині.