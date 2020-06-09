У випуску новин за 9 червня станом на 16:00 – у Херсоні від коронавірусу одужали усі пацієнти. Про це повідомляють у Херсонській міськраді. Там смертоносну недугу діагностували у 20 містян. Заставу в один мільйон доларів для поліцейського, який підозрюється у вбивстві Джорджа Флойда, визначив суд Міннеаполіса.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні пом'якшили карантинні вимоги до ринків. Відтепер дозволено вдвічі збільшити кількість відвідувачів, які одночасно можуть знаходитись на ринку.

Президент Володимир Зеленський хотів заразитись COVID-19, аби на власному прикладі показати людям, що це страшно. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Пожежа в багатоповерхівці у місті Новомосковськ, що на Дніпропетровщині.