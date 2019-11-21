Выпуск новость за 21:00: Слушания в Гааге. Секс-скандал в "Слуге народа"
В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 21:00 – в Гааге прошли первые слушания по делу украинских военных кораблей, которые год назад Россия захватила в Черном море. Об этом рассказала в своем фейсбуке заместитель главы МИД Лана Зеркаль. Секс-скандал в "Слуге Народа": нардеп Роман Иванисов в 90-х годах отсидел за изнасилование несовершеннолетней.
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