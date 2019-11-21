Випуск новина за 21:00: Слухання у Гаазі. Секс-скандал у "Слузі народу"

У випуску новин за 21 листопада станом на 21:00 – у Гаазі пройшли перші слухання у справі українських військових кораблів, які рік тому Росія захопила в Чорному морі. Про це розповіла в своєму Фейсбуці заступниця глави МЗС Лана Зеркаль. Секс-скандал у "Слузі Народу": нардеп Роман Іванісов у 90-х роках відсидів за зґвалтування неповнолітньої.

Також у випуску: На фронті троє українських захисників зазнали поранення. Представники САП вручили підозру меру Львова Андрію Садовому. В Одесі зірвався сильний вітер.