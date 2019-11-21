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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ
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      Випуск новина за 21:00: Слухання у Гаазі. Секс-скандал у "Слузі народу"

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 листопада станом на 21:00 – у Гаазі пройшли перші слухання у справі українських військових кораблів, які рік тому Росія захопила в Чорному морі. Про це розповіла в своєму Фейсбуці заступниця глави МЗС Лана Зеркаль. Секс-скандал у "Слузі Народу": нардеп Роман Іванісов у 90-х роках відсидів за зґвалтування неповнолітньої.

      Також у випуску:

      На фронті троє українських захисників зазнали поранення.

      Представники САП вручили підозру меру Львова Андрію Садовому.

      В Одесі зірвався сильний вітер.

       

      Як варити рис: рецепт правильного приготування
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Слуга народу Гаазький трибунал
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