Выпуск новостей 10:00: Подозреваемые в сбивании самолета МН-17. Штраф российским авиакомпаниям
Выпуск новостей 11:07, сегодня 71 Читати новину українською
В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 10:00 – нидерландские СМИ впервые назвали имена главных подозреваемых в сбивании самолета МН-17. За нелегальные полеты в Крым Украина оштрафовала российские авиакомпании на 5,5 миллиарда гривен.
Также в выпуске:
За минувшие сутки на фронте ранили двух военных. Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.
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Нацбанк хочет запустить в обращение 10 гривен монетой.
Источник: 24 Канал
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