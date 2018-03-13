Випуск новин за 10:00: Підозрювані у збитті літака МН-17. Штраф російським авіакомпаніям
Випуск новин 11:04, сьогодні 131 Читать новость на русском
У випуску новин за 13 березня станом на 10:00 – нідерландські ЗМІ вперше назвали імена головних підозрюваних у збитті літака МН-17. За нелегальні польоти у Крим Україна оштрафувала російські авіакомпанії на 5,5 мільярдів гривень.
Також у випуску:
За минулу добу на фронті поранили двох військових. Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.
RAB-тарифи поки що вирішили не запроваджувати.
Нацбанк хоче запустити в обіг 10 гривень монетою.
Джерело: 24 Канал
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