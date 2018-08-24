Выпуск новостей 15:00: Ситуация на фронте. Пожар в Берлине

В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 15:00 – пророссийские наемники обстреляли мирный поселок Врубовка на Луганщине. Погиб мужчина, снаряд оккупантов попал прямо в его дом. Вблизи Берлина пожар, эвакуировали около 500 человек.

Также в выпуске: В Днепре на День Независимости люди устроили забег в вышиванках. На параде в Киеве побывал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Европейский суд требует от России срочно сообщить о состоянии украинских политзаключенных.