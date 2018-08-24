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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин 15:00: Ситуація на фронті. Пожежа в Берліні

Випуск новин 45 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 серпня станом на 15:00 – проросійські найманці обстріляли мирне селище Врубівка на Луганщині. Загинув чоловік, снаряд окупантів влучив просто в його будинок. Поблизу Берліна пожежа, еваюкували близько 500 людей.

Також у випуску: 

У Дніпрі на День Незалежності люди влаштували забіг у вишиванках.

На параді в Києві побував радник резидента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

Європейський суд вимагає від Росії терміново повідомити про стан українських політв'язнів.

Теги: Війна на Донбасі Пожежа Випуск новин Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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