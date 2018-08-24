Випуск новин 15:00: Ситуація на фронті. Пожежа в Берліні
У випуску новин за 24 серпня станом на 15:00 – проросійські найманці обстріляли мирне селище Врубівка на Луганщині. Загинув чоловік, снаряд окупантів влучив просто в його будинок. Поблизу Берліна пожежа, еваюкували близько 500 людей.
Також у випуску:
У Дніпрі на День Незалежності люди влаштували забіг у вишиванках.
На параді в Києві побував радник резидента США з питань національної безпеки Джон Болтон.
Європейський суд вимагає від Росії терміново повідомити про стан українських політв'язнів.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі