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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Выпуск новостей 20:00: День просвещения по вопросам минной безопасности. Раненые на фронте

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 20:00 – сегодня в мире отмечают Международный день просвещения по вопросам минной безопасности, который сейчас, в связи с агрессией РФ на востоке нашей страны, актуален для Украины как никогда. Чуть ли не ежедневно в сводках с фронта звучит "ранения получили" и количество, как сами армейцы говорят, – трехсотых.

Также в выпуске:

НАБУ: Холодницкий причастен к делу Корчак.

В Украине работают миссии гуманитарного разминирования.

Обнародованы записи разговоров Назара Холодницкого.

Теги: Война на Донбассе НАБУ Выпуск новостей Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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