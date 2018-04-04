Выпуск новостей 20:00: День просвещения по вопросам минной безопасности. Раненые на фронте
В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 20:00 – сегодня в мире отмечают Международный день просвещения по вопросам минной безопасности, который сейчас, в связи с агрессией РФ на востоке нашей страны, актуален для Украины как никогда. Чуть ли не ежедневно в сводках с фронта звучит "ранения получили" и количество, как сами армейцы говорят, – трехсотых.
Также в выпуске:
НАБУ: Холодницкий причастен к делу Корчак.
В Украине работают миссии гуманитарного разминирования.
Обнародованы записи разговоров Назара Холодницкого.
Источник: 24 Канал
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