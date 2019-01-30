Выпуск новостей 20:00: Изменения в тарифах на газ. Новые кандидаты в президенты

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 20:00 – газовые счетчики должны были бесплатно установить трем миллионам абонентов еще в 2014 году. Тем временем облгазы уже потратили собранные на это деньги. Документы в ЦИК принесли еще пять человек, желающих стать президентом Украины. Зарегистрировала же комиссия Смешко, Богословскую и Зеленского.

Также в выпуске: Пророссийские кандидаты и манипуляции мнениями избирателей: что планирует Кремль.