Випуск новин за 20:00: Зміни у тарифах на газ. Нові кандидати у президенти
У випуску новин за 30 січня станом на 20:00 – газові лічильники повинні були безкоштовно встановити трьом мільйонам абонентів ще у 2014 році. Тим часом облгази уже витратили зібрані на це гроші. Документи до ЦВК принесли ще п'ятеро осіб, які бажають стати президентом України. Зареєструвала ж Комісія Смешка, Богословську і Зеленського.
Також у випуску:
Проросійські кандидати та маніпуляції думками виборців: що планує Кремль.
Джерело: 24 канал
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