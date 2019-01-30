Випуск новин за 20:00: Зміни у тарифах на газ. Нові кандидати у президенти

У випуску новин за 30 січня станом на 20:00 – газові лічильники повинні були безкоштовно встановити трьом мільйонам абонентів ще у 2014 році. Тим часом облгази уже витратили зібрані на це гроші. Документи до ЦВК принесли ще п'ятеро осіб, які бажають стати президентом України. Зареєструвала ж Комісія Смешка, Богословську і Зеленського.

Також у випуску: Проросійські кандидати та маніпуляції думками виборців: що планує Кремль.