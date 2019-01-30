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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Випуск новин за 20:00: Зміни у тарифах на газ. Нові кандидати у президенти

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 січня станом на 20:00 – газові лічильники повинні були безкоштовно встановити трьом мільйонам абонентів ще у 2014 році. Тим часом облгази уже витратили зібрані на це гроші. Документи до ЦВК принесли ще п'ятеро осіб, які бажають стати президентом України. Зареєструвала ж Комісія Смешка, Богословську і Зеленського.

      Також у випуску:

      Проросійські кандидати та маніпуляції думками виборців: що планує Кремль.

       

      Теги: Випуск новин Тарифи на газ Комунальні послуги Газ Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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