Выпуск новостей 20:00: Непогода в Киеве. Операция "Перевозчик"
В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 20:00 – в Киеве сильный дождь повалил рекламные щиты и затопил подземные переходы. В Украине проверяют общественный транспорт, результаты шокируют.
Также в выпуске:
В Черкассах на перекрестке авто, которое уже находилось в розыске за совершение ДТП, сбило мать с ребенком.
В ГПК опасаются, что "Янтарное дело" хотят слить.
Боевики на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции.
Украине нечем ответить на российскую блокаду Азовского моря.
Источник: 24 канал
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