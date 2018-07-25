Выпуск новостей 20:00: Непогода в Киеве. Операция "Перевозчик"

В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 20:00 – в Киеве сильный дождь повалил рекламные щиты и затопил подземные переходы. В Украине проверяют общественный транспорт, результаты шокируют.

Также в выпуске: В Черкассах на перекрестке авто, которое уже находилось в розыске за совершение ДТП, сбило мать с ребенком. В ГПК опасаются, что "Янтарное дело" хотят слить. Боевики на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции. Украине нечем ответить на российскую блокаду Азовского моря.