Випуск новин за 20:00: Негода у Києві. Операція "Перевізник"
У випуску новин за 25 липня станом на 20:00 – у Києві сильний дощ повалив рекламні щити та затопив підземні переходи. В Україні перевіряють громадський транспорт, результати шокують.
Також у випуску:
У Черкасах на перехресті авто, яке вже перебувало в розшуку за скоєння ДТП, збило матір з дитиною.
У ЦПК побоюються, що "Бурштинову справу" хочуть злити.
Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати українські позиції.
Україні нічим відповісти на російську блокаду Азовського моря.
Джерело: 24 канал
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