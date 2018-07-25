Випуск новин за 20:00: Негода у Києві. Операція "Перевізник"

У випуску новин за 25 липня станом на 20:00 – у Києві сильний дощ повалив рекламні щити та затопив підземні переходи. В Україні перевіряють громадський транспорт, результати шокують.

Також у випуску: У Черкасах на перехресті авто, яке вже перебувало в розшуку за скоєння ДТП, збило матір з дитиною. У ЦПК побоюються, що "Бурштинову справу" хочуть злити. Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати українські позиції. Україні нічим відповісти на російську блокаду Азовського моря.