Выпуск новостей 20:00: Отчет Гонтаревой. Британия усиливает меры безопасности

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 20:00 – Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что полностью выполнила поставленные перед собой, как главой центробанка, задачи. Британия планирует инвестировать 50 миллионов фунтов в новый центр защиты от химического оружия, а также готова отказаться от российского газа.

Также в выпуске: Савченко подозревают в причастности к делу против Рубана. На должность омбудсмена избрали Людмилу Денисову. С Бакулина сняли депутатскую неприкосновенность.