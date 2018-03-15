Выпуск новостей 20:00: Отчет Гонтаревой. Британия усиливает меры безопасности
Выпуск новостей 21:47, 15 марта 95 Читати новину українською
В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 20:00 – Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что полностью выполнила поставленные перед собой, как главой центробанка, задачи. Британия планирует инвестировать 50 миллионов фунтов в новый центр защиты от химического оружия, а также готова отказаться от российского газа.
Также в выпуске:
Савченко подозревают в причастности к делу против Рубана.
На должность омбудсмена избрали Людмилу Денисову.
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Источник: 24 Канал
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