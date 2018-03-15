Випуск новин за 20:00: Звіт Гонтаревої. Британія посилює заходи безпеки.
Випуск новин 21:43, 15 березня 185 Читать новость на русском
У випуску новин за 15 березня станом на 20:00 – Екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарева вважає, що повністю виконала поставлені перед собою, як главою центробанку, завдання. Британія планує інвестувати 50 мільйонів фунтів у новий центр захисту від хімічної зброї, а також готова відмовитися від російського газу.
Також у випуску:
Савченко підозрюють у причетності до справи проти Рубана.
На посаду омбудсмена обрали Людмилу Денисову.
З Бакуліна зняли депутатську недоторканність.
Джерело: 24 Канал
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