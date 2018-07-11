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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей 20:00: Предвыборные рейтинги. Состояние пострадавших от миномета "Молот"

Выпуск новостей 27 Читати новину українською

В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 20:00 – официально президентская гонка в Украине еще не стартовали, но на улицах городов уже множество политической рекламы и социологов, которые опрашивают людей, за кого бы они проголосовали. Трое минометчиков, которые были ранены во время взрыва на Ровненском полигоне, понемногу идут на поправку, врачи оценивают их состояние как средне тяжелое.

Также в выпуске:

Телеканал "Интер" оштрафовали на четыре миллиона гривен за трансляцию концерта на 9 мая.

Украине не предоставят статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В Киеве прошел протест владельцев автомобилей с иностранной регистрацией

Теги: Выпуск новостей Вооруженные Силы Украины рейтинги Ровно
Источник: 24 канал
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