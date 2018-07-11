Випуск новин за 20:00: Передвиборчі рейтинги. Стан потерпілих від міномету "Молот"

У випуску новин за 11 липня станом на 20:00 – офіційно президентські перегони в Україні ще не стартували, але на вулицях міст вже безліч політичної реклами і соціологів, які опитують людей, за кого б вони проголосували. Троє мінометників, які були поранені під час вибуху на Рівненському полігоні, потроху одужують, лікарі оцінюють їхній стан як середньо важкий.

Також у випуску: Телеканал "Інтер" оштрафували на чотири мільйони гривень через трансляцію концерту на 9 травня. Україні не нададуть статус партнера НАТО з розширеними можливостями. У Києві відбувся протест власників автомобілів з іноземною реєстрацією