Випуск новин за 20:00: Передвиборчі рейтинги. Стан потерпілих від міномету "Молот"
У випуску новин за 11 липня станом на 20:00 – офіційно президентські перегони в Україні ще не стартували, але на вулицях міст вже безліч політичної реклами і соціологів, які опитують людей, за кого б вони проголосували. Троє мінометників, які були поранені під час вибуху на Рівненському полігоні, потроху одужують, лікарі оцінюють їхній стан як середньо важкий.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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