21:37
5 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покинет кресло президента? Пиня показал кулак
      Вєсті Кремля
      22:11, 4 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей 20:00: Презентация бюджета-2020. Нужен ли императивный мандат

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 20:00 – Кабинет министров на 10% уменьшил расходы на содержание госаппарата в 2020 году. Впрочем это не означает, что нас ожидает существенное повышение социальных стандартов, пенсий и зарплат. Для содержания "Слуги народа" могут использовать интересный метод – введение императивного мандата, что будет лишать полномочий за выход или исключение из фрак

      Также в выпуске:

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представили проект Бюджета на 2020 год ко второму чтению.

      blog_ava
      Как есть авокадо: советы по выбору и приготовлению
      сегодня
      20368
      Теги: Бюджет 2020 Слуга народа Верховная Рада Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Свитязь исчезает: почему внезапно высохло самое глубокое озеро Украины
      сегодня , 21:00 Свитязь исчезает: почему внезапно высохло самое глубокое озеро Украины
      Світлана Попова 184
      Импичмент Трампа – процесс пошел: что может потерять Украина?
      сегодня , 20:01 Импичмент Трампа – процесс пошел: что может потерять Украина?
      Інна Жолобович 419
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      6 ноября , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      84
      О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      сегодня , 18:01 О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      Юрій Гаврищак 549
      Можливість зробити кар'єру, або 11 причин служити в Закарпатському Легіоні
      сегодня , 17:00 Можливість зробити кар'єру, або 11 причин служити в Закарпатському Легіоні
      Закарпатський Легіон 886
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук