Выпуск новостей 20:00: Презентация бюджета-2020. Нужен ли императивный мандат

В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 20:00 – Кабинет министров на 10% уменьшил расходы на содержание госаппарата в 2020 году. Впрочем это не означает, что нас ожидает существенное повышение социальных стандартов, пенсий и зарплат. Для содержания "Слуги народа" могут использовать интересный метод – введение императивного мандата, что будет лишать полномочий за выход или исключение из фрак

Также в выпуске: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представили проект Бюджета на 2020 год ко второму чтению.