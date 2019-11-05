Выпуск новостей 20:00: Презентация бюджета-2020. Нужен ли императивный мандат
В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 20:00 – Кабинет министров на 10% уменьшил расходы на содержание госаппарата в 2020 году. Впрочем это не означает, что нас ожидает существенное повышение социальных стандартов, пенсий и зарплат. Для содержания "Слуги народа" могут использовать интересный метод – введение императивного мандата, что будет лишать полномочий за выход или исключение из фрак
Также в выпуске:
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представили проект Бюджета на 2020 год ко второму чтению.
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