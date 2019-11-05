21:16
5 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін покине крісло президента? Пиня показав кулак
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 листопада
      Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
      Вєсті.UA
      19:31, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Випуск новин за 20:00: Презентація бюджету-2020. Чи потрібен імперативний мандат

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 листопада станом на 20:00 – Кабінет міністрів на 10% зменшив витрати на утримання держапарату у 2020 році. Втім це не означає, що нас очікує суттєве підвищення соціальних стандартів, пенсій і зарплат. Для утримання "Слуги народу" можуть використати цікавий метод – запровадження імперативного мандата, що позбавлятиме повноважень за вихід чи виключення із фракції.

      Також у випуску:

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентували проєкт Бюджету на 2020 рік до другого читання.

      blog_ava
      В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
      сьогодні
      30023
      Теги: Випуск новин Бюджет 2020 Верховна Рада Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Світязь зникає: чому раптом висохло найглибше озеро України
      сьогодні , 21:00 Світязь зникає: чому раптом висохло найглибше озеро України
      Світлана Попова 1186
      Імпічмент Трампа – процес пішов: що може втратити Україна?
      сьогодні , 20:01 Імпічмент Трампа – процес пішов: що може втратити Україна?
      Інна Жолобович 4408
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      6 листопада , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      576
      Про Зеленського, суд з Дубінським та вибори в ОРДЛО: відверте інтерв'ю із Супрун
      сьогодні , 18:00 Про Зеленського, суд з Дубінським та вибори в ОРДЛО: відверте інтерв'ю із Супрун
      Юрій Гаврищак 1209
      Можливість зробити кар'єру, або 11 причин служити в Закарпатському Легіоні
      сьогодні , 17:00 Можливість зробити кар'єру, або 11 причин служити в Закарпатському Легіоні
      Закарпатський Легіон 853
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук