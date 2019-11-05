Випуск новин за 20:00: Презентація бюджету-2020. Чи потрібен імперативний мандат
У випуску новин за 5 листопада станом на 20:00 – Кабінет міністрів на 10% зменшив витрати на утримання держапарату у 2020 році. Втім це не означає, що нас очікує суттєве підвищення соціальних стандартів, пенсій і зарплат. Для утримання "Слуги народу" можуть використати цікавий метод – запровадження імперативного мандата, що позбавлятиме повноважень за вихід чи виключення із фракції.
Також у випуску:
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентували проєкт Бюджету на 2020 рік до другого читання.
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