Випуск новин за 20:00: Презентація бюджету-2020. Чи потрібен імперативний мандат

У випуску новин за 5 листопада станом на 20:00 – Кабінет міністрів на 10% зменшив витрати на утримання держапарату у 2020 році. Втім це не означає, що нас очікує суттєве підвищення соціальних стандартів, пенсій і зарплат. Для утримання "Слуги народу" можуть використати цікавий метод – запровадження імперативного мандата, що позбавлятиме повноважень за вихід чи виключення із фракції.

Також у випуску: Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентували проєкт Бюджету на 2020 рік до другого читання.