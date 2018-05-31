Выпуск новостей 20:00: Реакция мира на "воскрешение" Бабченко. История заключения Сенцова

В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 20:00 – инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко вызвала немалое удивление у западных СМИ. А международные организации и главы государств разделились в комментариях по ситуации. Несколько львовских театров на сцене совместно воссоздали незаконный судебный процесс над Олегом Сенцовым.

Также в выпуске: Обнародовали имя человека, который был организатором покушения на Аркадия Бабченко. В Сумы вернулись все дети, пострадавшие в ДТП в Беларуси. Пророссийские боевики целенаправленно выжигают село Южное на передовой.