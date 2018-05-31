21:44
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
30°C 15°C
  • пятница
    22°C 12°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Выпуск новостей 20:00: Реакция мира на "воскрешение" Бабченко. История заключения Сенцова

Выпуск новостей 15 Читати новину українською

В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 20:00 – инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко вызвала немалое удивление у западных СМИ. А международные организации и главы государств разделились в комментариях по ситуации. Несколько львовских театров на сцене совместно воссоздали незаконный судебный процесс над Олегом Сенцовым.

Также в выпуске:

Обнародовали имя человека, который был организатором покушения на Аркадия Бабченко.

В Сумы вернулись все дети, пострадавшие в ДТП в Беларуси.

Пророссийские боевики целенаправленно выжигают село Южное на передовой.

Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Выпуск новостей Олег Сенцов
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
сегодня, 21:00 Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
Віталій Шабунін 37
Наличный курс валют 31 мая: евро пошел вверх впервые за две недели
сегодня, 20:13 Наличный курс валют 31 мая: евро пошел вверх впервые за две недели
82
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
сегодня, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
432
Украине грозит новый экономический кризис: по кому
сегодня, 19:18 Украине грозит новый экономический кризис: по кому "ударит" и как предотвратить
Яніна Ткачук 675
Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
сегодня, 18:01 Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
Катерина Петренко 247
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук