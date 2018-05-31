Выпуск новостей 20:00: Реакция мира на "воскрешение" Бабченко. История заключения Сенцова
В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 20:00 – инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко вызвала немалое удивление у западных СМИ. А международные организации и главы государств разделились в комментариях по ситуации. Несколько львовских театров на сцене совместно воссоздали незаконный судебный процесс над Олегом Сенцовым.
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Источник: 24 канал
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