Випуск новин за 20:00: Реакція світу на "воскресіння" Бабченка. Історія ув'язнення Сенцова

У випуску новин за 31 травня станом на 20:00 – інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка викликала неабияке здивування у західних ЗМІ. А міжнародні організації та глави держав розділились у коментарях щодо ситуації. Кілька львівських театрів на сцені спільно відтворили незаконний судовий процес над Олегом Сенцовим.

Також у випуску: Оприлюднили ім'я людини, яка була організатором замаху на Аркадія Бабченка. У Суми повернулись всі діти, які постраждали в ДТП у Білорусії. Проросійські бойовики цілеспрямовано випалюють село Південне на передовій.