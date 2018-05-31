Випуск новин за 20:00: Реакція світу на "воскресіння" Бабченка. Історія ув'язнення Сенцова
У випуску новин за 31 травня станом на 20:00 – інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка викликала неабияке здивування у західних ЗМІ. А міжнародні організації та глави держав розділились у коментарях щодо ситуації. Кілька львівських театрів на сцені спільно відтворили незаконний судовий процес над Олегом Сенцовим.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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