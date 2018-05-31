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укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Випуск новин за 20:00: Реакція світу на "воскресіння" Бабченка. Історія ув'язнення Сенцова

Випуск новин 66 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 травня станом на 20:00 – інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка викликала неабияке здивування у західних ЗМІ. А міжнародні організації та глави держав розділились у коментарях щодо ситуації. Кілька львівських театрів на сцені спільно відтворили незаконний судовий процес над Олегом Сенцовим.

Також у випуску:

Оприлюднили ім'я людини, яка була організатором замаху на Аркадія Бабченка.

У Суми повернулись всі діти, які постраждали в ДТП у Білорусії.

Проросійські бойовики цілеспрямовано випалюють село Південне на передовій. 

Теги: Випуск новин "Вбивство" Аркадія Бабченка Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
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