Выпуск новостей 20:00: Возмущение Сенцова. Иск в суд на лагерь "Славутич"
В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 20:00 – Олег Сенцов передал свое возмущение через адвоката. Он считает, что украинская власть прекратила активные действия для освобождения украинских пленников из российских тюрем. Родители 8-летней Маргариты, которая уже больше двух недель находится в коме, заявили, что готовят иск против частного лагеря "Славутич".
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Источник: 24 канал
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