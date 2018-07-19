Выпуск новостей 20:00: Возмущение Сенцова. Иск в суд на лагерь "Славутич"

В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 20:00 – Олег Сенцов передал свое возмущение через адвоката. Он считает, что украинская власть прекратила активные действия для освобождения украинских пленников из российских тюрем. Родители 8-летней Маргариты, которая уже больше двух недель находится в коме, заявили, что готовят иск против частного лагеря "Славутич".

Также в выпуске: За рубежом разоблачили российских шпионов. На Львовщине во второй раз на взятке задержали мэра города Сколе Владимира Москаля. Появилось новое доказательство участия российской частной военной компании "Вагнер" в войне с Украиной.