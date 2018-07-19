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Випуск новин за 20:00: Обурення Сенцова. Позов до суду на табір "Славутич"

Випуск новин 41 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 липня станом на 20:00 – Олег Сенцов передав своє обурення через адвоката. Він вважає, що українська влада припинила активні дії для звільнення українських бранців з російських тюрем. Батьки 8-річної Маргарити, яка уже більше двох тижнів перебуває у комі, заявили, що готують позов проти приватного табору "Славутич".

Також у випуску:

За кордоном викрили російських шпигунів.

На Львівщині вдруге на хабарі затримали мера міста Сколе Володимира Москаля.

З'явився новий доказ участі російської приватної військової компанії "Вагнер" у війні з Україною.

Теги: Українці в полоні РФ Олег Сенцов Випуск новин Судді Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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