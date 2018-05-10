Выпуск новостей 20:00: Второй полуфинал Евровидения. Суд в Гааге
В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 20:00 — в столице Португалии Лиссабоне стартует второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018. Суд в Гааге обязал РФ выплатить украинским компаниям компенсации за аннексию Крыма.
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Источник: 24 канал
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