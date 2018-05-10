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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Выпуск новостей 20:00: Второй полуфинал Евровидения. Суд в Гааге

Выпуск новостей 455 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 20:00 — в столице Португалии Лиссабоне стартует второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018. Суд в Гааге обязал РФ выплатить украинским компаниям компенсации за аннексию Крыма.

Также в выпуске:

За минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения.

Иранские подразделения из Сирии нанесли массовый ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах.

Петр Порошенко встретился с Эмануэлем Макроном и Ангелой Меркель в немецком Аахене.

Теги: Новости России Евровидение 2018 Выпуск новостей Трибунал в Гааге
Источник: 24 канал
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