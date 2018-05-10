Выпуск новостей 20:00: Второй полуфинал Евровидения. Суд в Гааге

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 20:00 — в столице Португалии Лиссабоне стартует второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018. Суд в Гааге обязал РФ выплатить украинским компаниям компенсации за аннексию Крыма.

Также в выпуске: За минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения. Иранские подразделения из Сирии нанесли массовый ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах. Петр Порошенко встретился с Эмануэлем Макроном и Ангелой Меркель в немецком Аахене.