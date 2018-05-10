Випуск новин за 20:00: Півфінал Євробачення. Суд у Гаазі

У випуску новин за 10 травня станом на 20:00 — у столиці Португалії Лісабоні стартує другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2018. Суд в Гаазі зобов'язав РФ виплатити українським компаніям компенсації за анексію Криму.

Також у випуску: За минулу добу на фронті загинув один український військовий, ще п'ятеро зазнали поранень. Іранські підрозділи із Сирії завдали масового ракетного удару по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах. Петро Порошенко зустрівся з Емануелем Макроном і Ангелою Меркель у німецькому Аахені.