Випуск новин за 20:00: Півфінал Євробачення. Суд у Гаазі
У випуску новин за 10 травня станом на 20:00 — у столиці Португалії Лісабоні стартує другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2018. Суд в Гаазі зобов'язав РФ виплатити українським компаніям компенсації за анексію Криму.
Також у випуску:
За минулу добу на фронті загинув один український військовий, ще п'ятеро зазнали поранень.
Іранські підрозділи із Сирії завдали масового ракетного удару по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах.
Петро Порошенко зустрівся з Емануелем Макроном і Ангелою Меркель у німецькому Аахені.
Джерело: 24 канал
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