Выпуск новостей 20:00: Задержание крымских татар. "Газпром" на баннерах.
В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 20:00 – в Крыму снова провели обыски и задержания, утром сотрудники ФСБ ворвались в дом крымских татар в Бахчисарае и Долинном. Российский "Газпром" рекламируют на баннерах в Киеве на Крещатике.
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Источник: 24 Канал
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