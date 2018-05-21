Выпуск новостей 20:00: Задержание крымских татар. "Газпром" на баннерах.

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 20:00 – в Крыму снова провели обыски и задержания, утром сотрудники ФСБ ворвались в дом крымских татар в Бахчисарае и Долинном. Российский "Газпром" рекламируют на баннерах в Киеве на Крещатике.

Также в выпуске: Массовое отравление школьников в Николаеве. В Ивано-Франковской области военный бросил гранату в толпу. Украинские военные захватили в плен троих боевиков.