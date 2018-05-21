Випуск новин за 20:00: Затримання кримських татар. "Газпром" на банерах.

У випуску новин за 21 травня станом на 20:00 – у Криму знову провели обшуки та затримання, вранці працівники ФСБ вдерлися у домівки кримських татар у Бахчисараї та Долинному. Російський "Газпром" рекламують на банерах в Києві на Хрещатику.

Також у випуску: Масове отруєння школярів у Миколаєві. В Івано-Франківській області військовий кинув гранату у натовп. Українські військові захопили у полон трьох бойовиків.