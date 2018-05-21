Випуск новин за 20:00: Затримання кримських татар. "Газпром" на банерах.
У випуску новин за 21 травня станом на 20:00 – у Криму знову провели обшуки та затримання, вранці працівники ФСБ вдерлися у домівки кримських татар у Бахчисараї та Долинному. Російський "Газпром" рекламують на банерах в Києві на Хрещатику.
Також у випуску:
Масове отруєння школярів у Миколаєві.
В Івано-Франківській області військовий кинув гранату у натовп.
Українські військові захопили у полон трьох бойовиків.
Джерело: 24 Канал
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