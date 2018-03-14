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Выпуск новостей 20:00: Законопроект о нацбезопасности. Российские выборы в Крыму

Выпуск новостей 21:19, сегодня 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 20:00 – народные депутаты начали проработку президентского законопроекта о национальной безопасности. ЕС и Украина не признают выборы президента России в Крыму.

Также в выпуске:

Владимир Путин приехал в Крым.

Великобритания созывает экстренное совещание Совета Безопасности ООН.

Теги: Законопроект Владимир Путин Аннексия Крыма Выпуск новостей Новости России Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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