Выпуск новостей 20:00: Законопроект о нацбезопасности. Российские выборы в Крыму
Выпуск новостей 21:19, сегодня 17 Читати новину українською
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 20:00 – народные депутаты начали проработку президентского законопроекта о национальной безопасности. ЕС и Украина не признают выборы президента России в Крыму.
Также в выпуске:
Владимир Путин приехал в Крым.
Великобритания созывает экстренное совещание Совета Безопасности ООН.
Источник: 24 Канал
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