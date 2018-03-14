Выпуск новостей 20:00: Законопроект о нацбезопасности. Российские выборы в Крыму

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 20:00 – народные депутаты начали проработку президентского законопроекта о национальной безопасности. ЕС и Украина не признают выборы президента России в Крыму.

Также в выпуске: Владимир Путин приехал в Крым. Великобритания созывает экстренное совещание Совета Безопасности ООН.