Випуск новин за 20:00: Законопроект про нацбезпеку. Російські вибори в Криму

У випуску новин за 14 березня станом на 20:00 – народні депутати почали опрацювання президентського законопроекту про національну безпеку. ЄС та Україна не визнають вибори президента Росії в Криму.

Також у випуску: Володимир Путін приїхав до Криму. Великобританія скликає екстрену нараду Ради Безпеки ООН.