Випуск новин за 20:00: Законопроект про нацбезпеку. Російські вибори в Криму
Випуск новин 21:17, сьогодні 45 Читать новость на русском
У випуску новин за 14 березня станом на 20:00 – народні депутати почали опрацювання президентського законопроекту про національну безпеку. ЄС та Україна не визнають вибори президента Росії в Криму.
Також у випуску:
Володимир Путін приїхав до Криму.
Великобританія скликає екстрену нараду Ради Безпеки ООН.
Джерело: 24 Канал
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