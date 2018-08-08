Выпуск новостей 9:00: Годовщина российско-грузинской войны. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 9:00 – сегодня десятая годовщина начала российско-грузинской войны, которая длилась 5 дней. Пророссийские наемники 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, жертв нет.
Также в выпуске:
Олег Сенцов отказывается от госпитализации.
Испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету.
Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Помпео.
Источник: 24 канал
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