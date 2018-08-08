Випуск новин за 9:00: Річниця російсько-грузинської війни. Ситуація на фронті

У випуску новин за 8 серпня станом на 9:00 – сьогодні десята річниця початку російсько-грузинської війни, яка тривала 5 днів. Проросійські найманці 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, жертв немає.

Також у випуску: Олег Сенцов відмовляється від госпіталізації. Іспанський винищувач випадково випустив бойову ракету. Порошенко провів телефонну розмову з Держсекретарем США Помпео.