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ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 9:00: Річниця російсько-грузинської війни. Ситуація на фронті

Випуск новин 20 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 серпня станом на 9:00 – сьогодні десята річниця початку російсько-грузинської війни, яка тривала 5 днів. Проросійські найманці 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, жертв немає.

Також у випуску:

Олег Сенцов відмовляється від госпіталізації.

Іспанський винищувач випадково випустив бойову ракету.

Порошенко провів телефонну розмову з Держсекретарем США Помпео.

Теги: Новини Росії Новини Грузії війна Випуск новин Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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