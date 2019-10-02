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      Выпуск новостей 9:00: Начало разведения войск. Германия об утверждении формулы Штайнмайера

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 9:00 – Украина начинает разведение войск возле Петровского и Золотого. Об этом накануне объявил президент Владимир Зеленский на брифинге. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас назвал утверждение формулы Штайнмайера прогрессом.

      Также в выпуске:

      В Березном в Ровненской области люди массово отравились сладостями, которые приобрели в местном магазине.

      Российские наемники обстреляли позиции украинских военных по участку развода неподалеку Золотого и Петровского.

      В Нидерландах хотят расследовать роль Украины в катастрофе Боинга рейса МН17.

      14-летняя воспитанница реабилитационного центра детей в Одессе надышалась химикатами, чтобы убежать от нечеловеческих условий.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Формула Штайнмайера Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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