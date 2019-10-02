Выпуск новостей 9:00: Начало разведения войск. Германия об утверждении формулы Штайнмайера

В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 9:00 – Украина начинает разведение войск возле Петровского и Золотого. Об этом накануне объявил президент Владимир Зеленский на брифинге. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас назвал утверждение формулы Штайнмайера прогрессом.

Также в выпуске: В Березном в Ровненской области люди массово отравились сладостями, которые приобрели в местном магазине. Российские наемники обстреляли позиции украинских военных по участку развода неподалеку Золотого и Петровского. В Нидерландах хотят расследовать роль Украины в катастрофе Боинга рейса МН17. 14-летняя воспитанница реабилитационного центра детей в Одессе надышалась химикатами, чтобы убежать от нечеловеческих условий.

Источник: 24 канал