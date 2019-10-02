Выпуск новостей 9:00: Начало разведения войск. Германия об утверждении формулы Штайнмайера
В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 9:00 – Украина начинает разведение войск возле Петровского и Золотого. Об этом накануне объявил президент Владимир Зеленский на брифинге. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас назвал утверждение формулы Штайнмайера прогрессом.
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