Випуск новин за 9:00: Початок розведення військ. Німеччина про формулу Штайнмаєра

У випуску новин за 2 жовтня станом на 9:00 – Україна починає розведення військ біля Петровського і Золотого. Таке напередодні оголосив президент Володимир Зеленський на брифінгу. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав затвердження формули Штайнмаєра прогресом.

Також у випуску: У Березному, що на Рівненщині, люди масово отруїлися солодощами, які придбали у місцевому магазині. Російські найманці обстріляли позиції українських військових по ділянці розведення неподалік Золотого та Петрівського. У Нідерландах хочуть розслідувати роль України у катастрофі Боїнга рейсу МН17. 14-річна вихованка реабілітаційного центру дітей в Одесі наковталася хімікатів, аби втекти від нелюдських умов.

Джерело: 24 канал