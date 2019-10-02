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      Випуск новин за 9:00: Початок розведення військ. Німеччина про формулу Штайнмаєра

      Випуск новин 65 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 жовтня станом на 9:00 – Україна починає розведення військ біля Петровського і Золотого. Таке напередодні оголосив президент Володимир Зеленський на брифінгу. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав затвердження формули Штайнмаєра прогресом.

      Також у випуску: 

      У Березному, що на Рівненщині, люди масово отруїлися солодощами, які придбали у місцевому магазині.

      Російські найманці обстріляли позиції українських військових по ділянці розведення неподалік Золотого та Петрівського.

      У Нідерландах хочуть розслідувати роль України у катастрофі Боїнга рейсу МН17.

      14-річна вихованка реабілітаційного центру дітей в Одесі наковталася хімікатів, аби втекти від нелюдських умов.

      blog_ava
      Головні новини 1 жовтня: підписання формули Штайнмаєра, новий закон про особливий статус Донбасу
      сьогодні
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      Теги: Новини України Випуск новин Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра
      Джерело: 24 канал
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