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ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей 9:00: Ситуация на фронте. Непогода на Азовском море

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики обстреляли поселок Крымское, двое украинских военных погибли. Побережье Азовского моря накрыла непогода, 86 эвакуированных людей и десятки спасенных автомобилей

Также в выпуске:

В Калифорнии от огня погибло по меньшей мере пять человек.

Дело Манафорта: следователи предоставили более 300 документов о сотрудничестве политтехнолога с Януковичем.

В Индонезии десять человек погибли в результате мощного землетрясения, еще более 40 человек получили ранения.

 

Теги: Непогода в Украине Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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