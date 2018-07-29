Выпуск новостей 9:00: Ситуация на фронте. Непогода на Азовском море

В выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики обстреляли поселок Крымское, двое украинских военных погибли. Побережье Азовского моря накрыла непогода, 86 эвакуированных людей и десятки спасенных автомобилей

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Дело Манафорта: следователи предоставили более 300 документов о сотрудничестве политтехнолога с Януковичем.

В Индонезии десять человек погибли в результате мощного землетрясения, еще более 40 человек получили ранения.