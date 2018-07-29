Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Негода на Азовському морі
У випуску новин за 29 липня станом на 9:00 – проросійські бойовики обстріляли селище Кримське, двоє українських військових загинуло. Узбережжя Азовського моря накрила негода, 86 евакуйованих людей і десятки врятованих автомобілів
Також у випуску:
У Каліфорнії від вогню загинуло щонайменше п'ятеро людей.
Справа Манафорта: слідчі надали понад 300 документів про співпрацю політтехнолога із Януковичем.
В Індонезії десятеро людей загинуло через потужний землетрус, ще понад 40 осіб отримало поранення.
Джерело: 24 канал
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