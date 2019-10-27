Выпуск новостей 9:00: Убийство в поезде. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 9:00 – по дороге в тюрьму пожизненно осужденный убил в поезде конвоира – 21-летнего нацгвардейца. Поезд следовал из Мариуполя во Львов. Боевики снова обстреляли Золотое-4, где должны разводить войска. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Также в выпуске:
В Британии арестовали еще одного подозреваемого в убийстве 39 нелегалов, грузовик с телами которых обнаружили неподалеку от Лондона.
Президент Чили призвал правительство уйти в отставку.
Президент Зеленский приехал в Золотое поговорить с добровольцами и ветеранами, которые против разведения войск.
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