Випуск новин за 9:00: Вбивство у потязі. Ситуація на фронті
У випуску новин за 27 жовтня станом на 9:00 – по дорозі до в'язниці засуджений довічно вбив у потязі конвоїра – 21-річного нацгвардійця. Поїзд прямував з Маріуполя до Львова. Бойовики знову обстріляли Золоте-4, де мають розводити війська. Про це повідомили у штабі Операції Об"єднаних сил.
Також у випуску:
У Британії арештували ще одного підозрюваного у вбивстві 39 нелегалів, вантажівку з тілами яких виявили неподалік Лондона.
Президент Чилі закликав уряд піти у відставку.
Президент Зеленський приїхав у Золоте поговорити з добровольцями і ветеранами, які проти розведення військ.
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