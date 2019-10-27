Випуск новин за 9:00: Вбивство у потязі. Ситуація на фронті

У випуску новин за 27 жовтня станом на 9:00 – по дорозі до в'язниці засуджений довічно вбив у потязі конвоїра – 21-річного нацгвардійця. Поїзд прямував з Маріуполя до Львова. Бойовики знову обстріляли Золоте-4, де мають розводити війська. Про це повідомили у штабі Операції Об"єднаних сил.

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У Британії арештували ще одного підозрюваного у вбивстві 39 нелегалів, вантажівку з тілами яких виявили неподалік Лондона.

Президент Чилі закликав уряд піти у відставку.

Президент Зеленський приїхав у Золоте поговорити з добровольцями і ветеранами, які проти розведення військ.