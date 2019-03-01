13:30
1 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Потуги России поднять кинематограф. Фьюжн-кухня по-русски
      Вєсті Кремля
      20:54, 28 февраля
      Вести.UA: Как завхоз в ВР заработал на Lexus. Эпидемия хитрости у коррупционеров.
      Вєсті.UA
      20:10, 28 февраля
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, 27 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей а 12:00: Ситуация на фронте. Условия содержания Балуха

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 12:00 – ситуация на Востоке обостряется, враг интенсивно обстреливает почти всю линию фронта из запрещенной в Минске артиллерии и минометов.. Заложник Кремля Владимир Балух может оказаться в колонии, где применяют пытки к заключенным.

      Также в выпуске:

      В Украине весна пришла только по календарю, первые дни марта будут ветреными, холодными, да еще и со снегом.

      В Украине стартует монетизация субсидий, те, кто ее оформил, получат наличные на оплату жилищно-коммунальных услуг.

      На Закарпатье потерялись двое туристов из Одессы – мужчина и женщина. Случилось это во время спуска с горы Говерла. На связь с ними несколько часов назад уже вышли.

      blog_ava
      Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
      сегодня
      10329
      Теги: Война на Донбассе Украинцы в плену РФ Владимир Балух Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Найєм, Лещенко і Заліщук: чому нардепи вийшли з БПП?
      сегодня , 12:00 Найєм, Лещенко і Заліщук: чому нардепи вийшли з БПП?
      Артем Овдієнко 731
      Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      сегодня , 10:15 Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      Яніна Ткачук 28693
      Шоуменом быть легче, чем дипломатом
      сегодня , 10:01 Шоуменом быть легче, чем дипломатом
      Злой Одессит 863
      Новые пенсии, субсидии, строительные нормы: что изменится в марте 2019
      сегодня , 07:01 Новые пенсии, субсидии, строительные нормы: что изменится в марте 2019
      Яніна Ткачук 2540
      Саммит во Вьетнаме: почему Трамп не смог убедить Ким Чен Ына и что нужно КНДР
      сегодня , 00:40 Саммит во Вьетнаме: почему Трамп не смог убедить Ким Чен Ына и что нужно КНДР
      Світлана Попова 858
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук