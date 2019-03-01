Выпуск новостей а 12:00: Ситуация на фронте. Условия содержания Балуха

В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 12:00 – ситуация на Востоке обостряется, враг интенсивно обстреливает почти всю линию фронта из запрещенной в Минске артиллерии и минометов.. Заложник Кремля Владимир Балух может оказаться в колонии, где применяют пытки к заключенным.

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В Украине стартует монетизация субсидий, те, кто ее оформил, получат наличные на оплату жилищно-коммунальных услуг.

На Закарпатье потерялись двое туристов из Одессы – мужчина и женщина. Случилось это во время спуска с горы Говерла. На связь с ними несколько часов назад уже вышли.