Выпуск новостей а 12:00: Ситуация на фронте. Условия содержания Балуха
В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 12:00 – ситуация на Востоке обостряется, враг интенсивно обстреливает почти всю линию фронта из запрещенной в Минске артиллерии и минометов.. Заложник Кремля Владимир Балух может оказаться в колонии, где применяют пытки к заключенным.
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В Украине весна пришла только по календарю, первые дни марта будут ветреными, холодными, да еще и со снегом.
В Украине стартует монетизация субсидий, те, кто ее оформил, получат наличные на оплату жилищно-коммунальных услуг.
На Закарпатье потерялись двое туристов из Одессы – мужчина и женщина. Случилось это во время спуска с горы Говерла. На связь с ними несколько часов назад уже вышли.
Источник: 24 канал
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