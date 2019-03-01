Випуск новин за 12:00: Ситуація на фронті. Умови триання Балуха

У випуску новин за 1 лютого станом на 12:00 – ситуація на Сході загострюється, ворог інтенсивно обстрілює майже всю лінію фронту із забороненої в Мінську артилерії та мінометів.. Заручник Кремля Володимир Балух може опинитись в колонії, де застосовують тортури до в'язнів.

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