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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
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      Випуск новин за 12:00: Ситуація на фронті. Умови триання Балуха

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 лютого станом на 12:00 – ситуація на Сході загострюється, ворог інтенсивно обстрілює майже всю лінію фронту із забороненої в Мінську артилерії та мінометів.. Заручник Кремля Володимир Балух може опинитись в колонії, де застосовують тортури до в'язнів.

      Також у випуску: 

      В Україні весна прийшла тільки за календарем, перші дні березня будуть вітряними, холодними, та ще й зі снігом.

      В Україні стартує монетизація субсидій, ті, хто її оформив, отримають готівку на оплату житлово-комунальних послуг.

      На Закарпатті загубились двоє туристів з Одеси - чоловік і жінка. сталось це під час спуску з гори Говерла. На зв'язок із ними кілька годин тому вже вийшли.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Володимир Балух Українці в полоні РФ Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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