Выпуск на 10:00: Новые случаи коронавируса в Украине. Чрезвычайное положение в Португалии

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 10:00 – в Украине обнаружили 2 новых случая заболевания на коронавирусом. Следовательно, количество зараженных возросло до 16. Через пандемию Португалия объявила чрезвычайное положение. Ограничения начали действовать уже сегодня.

Также в выпуске: В Италии зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от COVID-19. В Черновицкой области полицейские впервые в Украине составили админпротокол на предпринимателя, который не соблюдал правила карантина.