Выпуск на 10:00: Новые случаи коронавируса в Украине. Чрезвычайное положение в Португалии
В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 10:00 – в Украине обнаружили 2 новых случая заболевания на коронавирусом. Следовательно, количество зараженных возросло до 16. Через пандемию Португалия объявила чрезвычайное положение. Ограничения начали действовать уже сегодня.
Также в выпуске:
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