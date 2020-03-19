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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск на 10:00: Новые случаи коронавируса в Украине. Чрезвычайное положение в Португалии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 10:00 – в Украине обнаружили 2 новых случая заболевания на коронавирусом. Следовательно, количество зараженных возросло до 16. Через пандемию Португалия объявила чрезвычайное положение. Ограничения начали действовать уже сегодня.

      Также в выпуске:

      В Италии зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса.

      Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от COVID-19.

      В Черновицкой области полицейские впервые в Украине составили админпротокол на предпринимателя, который не соблюдал правила карантина.

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      Теги: Португалия Чрезвычайное положение Выпуск новостей
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