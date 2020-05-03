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      Выпуск новостей на 11:00: Контрабанда медицинских масок. Лечение COVID-19 стволовыми клетками

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 11:00 – нарушители посредством дрона хотели транспортировать за границу два пакета медицинских масок. Пограничники попытались задержать контрабандистов, однако те начали убегать. Инновационное лечение COVID-19 разработали в Объединенных Арабских Эмиратах. В исследовательском центре Абу-Даби предлагают вводить больным препарат на основе стволовых клеток.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Украинский посол в Германии отказался от совместной церемонии чествования памяти жертв Второй мировой войны с российским дипломатом.

      На севере Германии упал один из крупнейших кранов. Пострадали 5 человек.

      Сегодня станут известны имена победителей 4 кинопремии "Золотая Юла". В этом году торжества из-за карантина проведут онлайн.

      Теги: Контрабанда Выпуск новостей
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