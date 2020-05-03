Випуск новин за 11:00: Контрабанда медичних масок. Лікування COVID-19 стовбуровими клітинами
У випуску новин за 3 травня станом на 11:00 – порушники за допомогою дрону хотіли транспортувати за кордон два пакунки медичних масок. Прикордонники спробували затримати контрабандистів, однак ті почали тікати. Інноваційне лікування COVID-19 розробили в Об'єднаних Арабських Еміратах. В дослідницькому центрі Абу-Дабі пропонують вводити хворим препарат на основі стовбурових клітин.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Український посол в Німеччині відмовився від спільної церемонії вшанування пам'яті жертв Другої світової війни з російським дипломатом.
На півночі Німеччини впав один з найбільших кранів. Постраждали 5 людей.
Сьогодні стануть відомі імена переможців 4 кінопремії "Золота Дзиґа". Цього року урочистості через карантин проведуть онлайн.
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