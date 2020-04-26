Выпуск новостей на 11:00: Ураган на Закарпатье. Бунт в Черновицком СИЗО

В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 11:00 – мощный ураган в Закарпатской области повредил крыши в больницах и школах, повалил деревья и оборвал линии электропередач. Больше всего бедствия стихия наделала в Иршавском районе. Заключенные в Черновицком СИЗО взбунтовались против больного коронавирусом. Для выяснения всех обстоятельств на место выехали представители Минюста.

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