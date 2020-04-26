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      Выпуск новостей на 11:00: Ураган на Закарпатье. Бунт в Черновицком СИЗО

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 11:00 – мощный ураган в Закарпатской области повредил крыши в больницах и школах, повалил деревья и оборвал линии электропередач. Больше всего бедствия стихия наделала в Иршавском районе. Заключенные в Черновицком СИЗО взбунтовались против больного коронавирусом. Для выяснения всех обстоятельств на место выехали представители Минюста.

      Также в выпуске:

      В Запорожье – вспышка коронавируса в общежитии. COVID-19 обнаружили у 13 из 200 человек, проживающих в одном доме. Первой заболела женщина – медработник.

      Американские СМИ сообщили о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына. Зато в КНДР уверяют, что с ним все в порядке.

      Несмотря на запрет, в Берлине прошли массовые протесты против карантина. Между митингующими и полицией возникли столкновения, 3 человека взяли под стражу.

      Директор Чернобыльского заповедника Александр Галущенко заявил, что огонь уже уничтожил примерно 5% местного природного комплекса.

      Теги: Стихийный бедствия Новости Черновцов СІЗО Новости Закарпатья Новости Украины Выпуск новостей
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