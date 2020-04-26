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      ЧОРНОБИЛЬ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      ЧОРНОБИЛЬ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      Випуск новин за 11:00: Ураган на Закарпатті. Бунт у Чернівецькому СІЗО

      Випуск новин -

      У випуску новин за 26 квітня станом на 11:00 – потужний ураган в Закарпатській області пошкодив дахи в лікарнях та школах, повалив дерева та обірвав лінії електропередач. Найбільше лиха стихія наробила в Іршавському районі. В'язні в Чернівецькому СІЗО збунтувалися проти хворого на коронавірус. Для з'ясування всіх обставин на місце виїхали представники Мін'юсту.

      Також у випуску: 

      У Запоріжжі – спалах коронавірусу у гуртожитку. COVID-19 виявили у 13 з 200 людей, які мешкають у одному будинку. Першою захворіла жінка-медпрацівник.

      Американські ЗМІ повідомили про смерть північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Натомість у КНДР переконують, що з ним – все гаразд.

      Попри заборону, у Берліні відбулися масові протести проти карантину. Між мітингарями та поліцією виникли сутички, 3 людей взяли під варту.

      Директор Чорнобильського заповідника Олександр Галущенко заявив, що вогонь вже знищив приблизно 5% місцевого природного комплексу.

      Теги: Стихійні лиха Новини Чернівців СІЗО Новини Закарпаття Новини України Випуск новин
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