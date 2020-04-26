Випуск новин за 11:00: Ураган на Закарпатті. Бунт у Чернівецькому СІЗО

У випуску новин за 26 квітня станом на 11:00 – потужний ураган в Закарпатській області пошкодив дахи в лікарнях та школах, повалив дерева та обірвав лінії електропередач. Найбільше лиха стихія наробила в Іршавському районі. В'язні в Чернівецькому СІЗО збунтувалися проти хворого на коронавірус. Для з'ясування всіх обставин на місце виїхали представники Мін'юсту.

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