Выпуск новостей на 12:00: Новый корпус Охмадета. Ослабление карантина в Дании
В выпуске новостей 7 апреля состоянием на 12:00 – в Киеве достроили новый корпус детской больницы Охматдет. Об этом рассказал на своей странице в фейсбук президент Владимир Зеленский. Дания, как и Австрия, объявила об "осторожном восстановлении" и ослабит некоторые карантинные ограничения. Если ситуация будет оставаться стабильной, то откроют начальные школы и детские сады с 15 апреля 2020 года
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