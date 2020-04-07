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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей на 12:00: Новый корпус Охмадета. Ослабление карантина в Дании

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей 7 апреля состоянием на 12:00 – в Киеве достроили новый корпус детской больницы Охматдет. Об этом рассказал на своей странице в фейсбук президент Владимир Зеленский. Дания, как и Австрия, объявила об "осторожном восстановлении" и ослабит некоторые карантинные ограничения. Если ситуация будет оставаться стабильной, то откроют начальные школы и детские сады с 15 апреля 2020 года

      Также в выпуске:

      В Верховной Раде пытаются заблокировать так называемый "антиколомойський закон". К нему подали уже более 16 тысяч поправок.

      В Минздраве решили отчитываться о новых случаях коронавируса лишь раз в сутки.

      Украинец стал лучшим международным студентом Королевской академии сухопутных войск Великобритании.

      Полиция за первый день усиленных норм карантина составила на нарушителей 192 админпротокола.

      Теги: ОХМАТДЕТ Дания Выпуск новостей
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