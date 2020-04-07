13:39
7 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 12:00: Новий корпус Охмадиту. Послаблення карантину у Данії

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 квітня станом на 12:00 – в Києві добудували новий корпус дитячої лікарні Охматдит. Про це розповів на своїй сторінці у фейсбук президент Володимир Зеленський. Данія, як і Австрія, оголосила про "обережне відновлення" і послабить деякі карантинні обмеження. Якщо ситуація залишатиметься стабільною, то відкриють початкові школи та дитячі садочки вже з 15 квітня 2020 року.

      Також у випуску:

      У Верховній Раді намагаються заблокувати так званий "антиколомойський закон". До нього подали вже понад 16 тисяч поправок.

      У МОЗ вирішили звітувати про нові випадки коронавірусу лише раз на добу.

      Українець став найкращим міжнародним студентом Королівської академії сухопутних військ Великої Британії.

      Поліція за перший день посилених норм карантину склала на порушників 192 адмінпротоколів.

      Теги: ОХМАТДИТ Данія Випуск новин
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 08:31 Курс валют на 7 квітня: євро майже опустився до позначки 29 гривень, долар – до 27
      Новини України 4870
      сьогодні , 10:37 Коронавірус в Росії: понад 1000 нових випадків за добу
      Лікування 164776
      сьогодні , 13:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      Лікування 26269
      сьогодні , 09:09 Чорнобильська зона палає вже четвертий день: останні новини і відео
      Новини України 16432
      сьогодні , 10:30 "Спіймали на гарячому": стало відомо, хто давав хабарі лікарям за рецепти на "потрібні" ліки
      Новини України 5583
      сьогодні , 07:10 Борис Джонсон та "стадний імунітет": як прем’єр повірив у COVID-19
      Статті 7736
      сьогодні , 10:06 Благовіщення 2020: що не можна робити в це релігійне свято
      Традиції 45909
      сьогодні , 08:43 Хворий на коронавірус прем'єр Британії Джонсон провів ніч у реанімації
      Новини світу 12754
      powered by lun.ua

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 13:30 Коронавірус в Україні: чому не можна вірити цифрам?
      Блог Медіа
      сьогодні , 06:35 В Україні тяжкий перебіг COVID-19 очікується в 5% випадках, – лікар-інфекціоніст
      Інна Жолобович
      Залиште відгук