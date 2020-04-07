Випуск новин за 12:00: Новий корпус Охмадиту. Послаблення карантину у Данії

У випуску новин за 7 квітня станом на 12:00 – в Києві добудували новий корпус дитячої лікарні Охматдит. Про це розповів на своїй сторінці у фейсбук президент Володимир Зеленський. Данія, як і Австрія, оголосила про "обережне відновлення" і послабить деякі карантинні обмеження. Якщо ситуація залишатиметься стабільною, то відкриють початкові школи та дитячі садочки вже з 15 квітня 2020 року.

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